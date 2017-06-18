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بالفيديو.. التمر والحليب منجم من الفوائد الخفية
التمر باللبن

بالفيديو.. التمر والحليب منجم من الفوائد الخفية

2017-06-18 06:02:23

يتمتع التمر بفوائد كبيرة لجسم الإنسان، بالإضافة إلى الفوائد الغنية للحليب.

وكشفت “سكاي نيوز” عربية عن مقطع فيديو يبرز تلك الفوائد ونقلت عن خبراء التغذية نصيحة بتناول التمر وشرب الحليب، خاصة في رمضان.للمشاهدة. اضغط هنا.

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