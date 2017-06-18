كشفت دراسات عديدة فوائد تناول الجزر على صحة الإنسان.

وكشفت “سكاي نيوز” عربية عن مقطع فيديو يبرز فوائد الجزر حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، كما أن وجود مادة البيتا كاروتين تساهم في الوقاية من عدة أمراض من بينها السرطان، للمشاهدة.اضغط هنا.