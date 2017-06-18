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كشك ألماظية
كشك ألماظية

كشك ألماظية

2017-06-18 05:57:50

المقادير:

لسلق الدجاج
دجاجة حوالي 1 كيلو (أرباع)
6 كوب ماء
بصلة كبيرة (أنصاف)
جزرة متوسطة قطع كبيرة
1 كرفس (قطع كبيرة)
1 ورق غار (لورا)
2 حبهان (هيل) صحيح
2 قرنفل (مسمار) صحيح
ملح وفلفل

للكشك:
ملعقة كبيرة زيت ذرة
بصلة متوسطة جوانح
نصف كوب أرز مصري مغسول
2 ملعقة كبيرة دقيق
كوب زبادي (روب)

الطريقة:
- يُوضع الماء على نار متوسطة، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، يُضاف الدجاج مع البصل، الجزر، الكرفس، ورق الغار، الحبهان والقرنفل، ويُترك حتى الغليان.
- يُتبل بالملح والفلفل، تُخفف الحرارة ويُترك على النار لمدة 45 دقيقة أو حتى تمام النضج، يُترك ليبرد تماماً ثم يُنسل إلى قطع صغيرة.
للكشك:
- يُسخن الزيت على نار متوسطة، ثم يُضاف البصل ويُقلب باستمرار حتى يكتسب لوناً ذهبياً، بعد ذلك يؤخذ جزء من البصل ويُترك جانباً للتزيين، ويُضاف 3 أكواب مرق سلق الدجاج لباقي البصل ويُترك حتى الغليان.
- يُضاف الأرز وتُخفف الحرارة، يُترك لمدة 10 دقائق أو حتى تمام النضج، ويُخلط الدقيق والزبادي في وعاء مع التقليب حتى يذوب الدقيق تماماً ثم يُضاف الخليط تدريحياً للأرز والمرق على النار مع التقليب باستمرار حتى يغلظ القوام، يُرفع عن النار.
- يُوضع الكشك في طبق التقديم ويُزين بالمتبقي من البصل ويُمكن إضافة نسايل الدجاج قبل التقديم مباشرة.

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