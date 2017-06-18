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أصابع باذنجان مقلية
أصابع باذنجان مقلية

أصابع باذنجان مقلية

2017-06-18 05:56:32

المقادير:

2 باذنجان مقشر
2 بيضة
كوب حليب
3/4 كوب دقيق
3/4 كوب دقيق ذرة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملح وفلفل
زيت غزير للقلي

الطريقة:
- يُغسل الباذنجان ويُقشر ويُقطع لأصابع بسُمك سنتيمتر ونصف، ثم يُرش بالملح وتوضع في مصفاة لمدة 03 دقيقة، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.
- تُشطف القطع جيداً مع ضغط خفيف للتخلص من الماء وتُجفف بمنشفة ورقية، يُخلط الدقيق مع دقيق الذرة والبيكنج بودر في وعاء عميق.
- يُضاف البيض والحليب لخليط الدقيق ويُتبل بالملح والفلفل مع التقليب الجيد حتى تتداخل المكونات، توضع الأصابع في خليط الدقيق حتى تغطيها تماماً.
- يُسخن الزيت على نار متوسطة، ثم تُحمر أصابع الباذنجان حتى تُصبح ذهبية اللون من جميع الجهات، تُرفع على منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد وتُقدم دافئة، مع صلصة الرانش (اللبن الرائب).

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