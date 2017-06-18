المقادير:



2 باذنجان مقشر

2 بيضة

كوب حليب

3/4 كوب دقيق

3/4 كوب دقيق ذرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملح وفلفل

زيت غزير للقلي

الطريقة:

- يُغسل الباذنجان ويُقشر ويُقطع لأصابع بسُمك سنتيمتر ونصف، ثم يُرش بالملح وتوضع في مصفاة لمدة 03 دقيقة، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- تُشطف القطع جيداً مع ضغط خفيف للتخلص من الماء وتُجفف بمنشفة ورقية، يُخلط الدقيق مع دقيق الذرة والبيكنج بودر في وعاء عميق.

- يُضاف البيض والحليب لخليط الدقيق ويُتبل بالملح والفلفل مع التقليب الجيد حتى تتداخل المكونات، توضع الأصابع في خليط الدقيق حتى تغطيها تماماً.

- يُسخن الزيت على نار متوسطة، ثم تُحمر أصابع الباذنجان حتى تُصبح ذهبية اللون من جميع الجهات، تُرفع على منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد وتُقدم دافئة، مع صلصة الرانش (اللبن الرائب).