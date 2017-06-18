حكم ابتلاع الريق والإفرازات أثناء الصوم2017-06-18 05:52:42
السؤال: هل البلغم يفطر الصائم؟ علمًا بأنه يوجد حرج كثير وهل بلعه يبطل الصلاة؟
يجيب الدكتور علي جمعة محمد قائلاً” بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطراً؛ قال في “المجموع”: اهـ.
وعلى القول بأنه لا يبطل الصوم ما دام لم يخرج إلى الفم، فكذلك لا تبطل الصلاة به، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم”. حسب موقع “دار الافتاء” المصرية.
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