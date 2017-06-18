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العثور على قطع أثرية عمرها 9 آلاف عام في روسيا
موسكو

العثور على قطع أثرية عمرها 9 آلاف عام في روسيا

2017-06-18 04:25:39
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عثر علماء الآثار الروس في أثناء الحفريات الجارية وسط المدينة في إطار برنامج “شارعي” على قطع أثرية قد يبلغ عمرها 9 آلاف عام وذلك حسب ما نشر على موقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان صادر عن بلدية موسكو، أن العلماء عثروا في شارع سريتينكا على فأس سيليكونية تعود إلى العصر الحجري الحديث (5000 قبل الميلاد). أما في شارع بوكروفسكي فاكتشفت مكشطة تعود إلى العصر الحجري الأوسط (9000 قبل الميلاد).

وأشار البيان إلى أن علماء الآثار فرضوا رقابة على كل الأعمال التي ينفذها عمال الإنشاء في إطار برنامج “شارعي” الرامي إلى تطوير وتشجير شوارع موسكو. وقد عثر العلماء منذ مطلع العام الجاري على ما يزيد عن 100 قطعة أثرية.

أما برنامج “شارعي” فقد شهد العثور على ألف قطعة أثرية، من ضمنها بئر تعود إلى عصر الإمبراطورة كاترين الثانية، وأسس لأربع كنائس قديمة، وكنز من القطع النقدية النحاسية، وحجر شطرنج فضي يعود إلى عصر القيصر إيفان الرهيب (القرن الـ16 الميلادي).

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