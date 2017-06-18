طرابلس تستضيف معرض "الآثار النبوية وصورها"2017-06-18 03:33:46
استضافت مدينة طرابلس اللبنانية، معرض “الآثار النبوية وصورها” الذي جمع بعض مقتنيات وصور لآثار النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- وصحابته وآل بيته من نحو 15 دولة إسلامية حول العالم.
ويستمر المعرض حتى 21 من يونيو الجاري. ويضم المعرض 250 لوحة وصورة لمقتنيات النبي -محمد صلى الله عليه وسلم-، كعمامته الشريفة وعدد من المشالح التي كان يرتديها، إضافة إلى حذائه ونعله، فضلًا عن بعض الآثار التي تعود إلى أصحابه وآل بيته الكرام.
كما خُصص جزء من المعرض للتعريف بعمارة المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وكذلك بعمارة المسجد الأقصى المبارك.
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
"السعودية": المملكة لن تسمح لتركيا بإنشاء قواعد عسكرية على أراضيها
فى أول رد من جانب المملكة العربية السعودية على مزاعم أطلقها الرئيس التركى رجل طيب أرودغان حول طلبه إقامة قواعد عسكرية تركية بالمملكة، أكدت الرياض أنها لن تسمح ...Sun, 18 Jun 2017 00:00:32 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
-
قراءة في الأزمة الخليجية وانعكاساتها
أعلنت أربع دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن بالإضافة إلى مصر في 5 يونيو قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب “تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم ...Sat, 17 Jun 2017 22:59:30 GMT
-
الصحف السعودية: تركيا كشفت عن أطماعها فى مكة والمدينة
أكدت الصحف السعودية أن النوايا الحقيقية لتركيا قد ظهرت فى أطماعها غير المحدودة والتي تجاوزت دعمها لقطر إلى تحقيق الحلم التركي بإعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية ...Sat, 17 Jun 2017 23:11:09 GMT