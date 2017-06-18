 Moheet on google
الأحد 18 يونيو 2017 03:34 صباحاً
روابط سريعة
طرابلس تستضيف معرض "الآثار النبوية وصورها"
معرض

طرابلس تستضيف معرض "الآثار النبوية وصورها"

2017-06-18 03:33:46
متابعات

استضافت مدينة طرابلس اللبنانية، معرض “الآثار النبوية وصورها” الذي جمع بعض مقتنيات وصور لآثار النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- وصحابته وآل بيته من نحو 15 دولة إسلامية حول العالم.

ويستمر المعرض حتى 21 من يونيو الجاري. ويضم المعرض 250 لوحة وصورة لمقتنيات النبي -محمد صلى الله عليه وسلم-، كعمامته الشريفة وعدد من المشالح التي كان يرتديها، إضافة إلى حذائه ونعله، فضلًا عن بعض الآثار التي تعود إلى أصحابه وآل بيته الكرام.

كما خُصص جزء من المعرض للتعريف بعمارة المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وكذلك بعمارة المسجد الأقصى المبارك.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3