استضافت مدينة طرابلس اللبنانية، معرض “الآثار النبوية وصورها” الذي جمع بعض مقتنيات وصور لآثار النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- وصحابته وآل بيته من نحو 15 دولة إسلامية حول العالم.

ويستمر المعرض حتى 21 من يونيو الجاري. ويضم المعرض 250 لوحة وصورة لمقتنيات النبي -محمد صلى الله عليه وسلم-، كعمامته الشريفة وعدد من المشالح التي كان يرتديها، إضافة إلى حذائه ونعله، فضلًا عن بعض الآثار التي تعود إلى أصحابه وآل بيته الكرام.

كما خُصص جزء من المعرض للتعريف بعمارة المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وكذلك بعمارة المسجد الأقصى المبارك.