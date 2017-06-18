رحل عن عالمنا السبت الشاعر السوري “جاك صبري شماس” عن عمر ناهز السبعين عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وجاك صبري شماس، شاعر سوري من مواليد الحسكة عام 1947، نال شهادة الليسانس في اللغة العربية من جامعة حلب، وحاصل على الإجازة في اللغة العربية من جامعة حلب عام 1974م. عمل مدرس لمادة اللغة العربية في المدارس السورية حتى التقاعد. عضو جمعية الشعر.

ويعتبر الشاعر النصراني الذي كتب الكثير في مدح الرسول:

يممتُ ( طهَ ) المُرْسَلُ الروحانـي ** ويُجلُّ (طه) الشاعـرُ النصرانـي

يا خاتمَ الرسل الموشـح بالهـدى ** ورسـول نبـلٌ شامـخٍ البنيـان

أَلْقَىَ عليكَ الوَحـيَ طهـرُ عقيـدة ** ٍنبويـةٍ همـرت بفيـض مـعـان

قوّضت كهف الجهل تغدق بالمنـى ** ونسفـت شـرك عبـادة الأوثـان

مهما أساء الغـرب فـي إيلامـه ** لـم يـرق هـون للنبـي البانـي

لايحجب الغربـال نـور شريعـة ** ويظـل نـورك طاهـراً روحانـي

ماذا أسطرفـي نبـوغ ( محمـد ) ** قـاد السفيـن بحكمـة وأمــان

ومآثر الإسلام فـي سفـر الهـدى ** درب النجـاة و شعلـة الفرقـان

أنا يا ( محمد) من سلالـة يعـرب ** أهـواك ديـن محـبـة وتـفـان

وأذود عنـك مولـهـاً ومتيـمـاً ** حتى ولو أجـزى بقطـع لسانـي

حاز على عدة جوائز في مضمار الشعر: جائزة خادم الحرمين الشريفين عام 2002م. جائزة نادي الطائف الأدبي في السعودية عام 2005م.