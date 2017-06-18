فى أول رد من جانب المملكة العربية السعودية على مزاعم أطلقها الرئيس التركى رجل طيب أرودغان حول طلبه إقامة قواعد عسكرية تركية بالمملكة، أكدت الرياض أنها لن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية لها على أراضى المملكة، معتبرة أن القوات المسلحة السعودية فى أفضل مستوى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر مسئول تشديده على أن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها.

وأوضح المصدر، الذى لم تكشف الوكالة عن هويته، أن المملكة ليست فى حاجة إلى ذلك وأن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية فى أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة فى الخارج، بما فى ذلك قاعدة أنجيرليك فى تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار فى المنطقة.

ويأتى هذا ردا من جانب المملكة على تصريحات قال فيها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوجان إنه طلب من المملكة العربية السعودية إقامة قواعد عسكرية على أراضيها، مدعيا أن الملك سلمان بن عبد العزيز قال له: “سننظر فى الأمر غير أنه لم يرد حتى الآن”، وفقا لقول أردوجان.

وأوضح أردوغان، خلال مقابلة مع قناة “RTP” البرتغالية، نقلتها وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، يوم الجمعة، أنه تحدث عن هذه المبادرة خلال لقائه الملك سلمان فى إطار زيارته إلى السعودية يوم 13 فبراير 2017.

وأضاف الرئيس التركى أن العاهل السعودى تعهد بتقييم هذا الاقتراح، مشيرا إلى أن الرد لم يأت حتى الآن، وفق النص الحرفى الذى أوردته الوكالة التركية الرسمية أول من أمس الجمعة.

ويأتى هذا التصريح على خلفية إقرار البرلمان التركي، يوم 7 يونيو الجارى مشروع قانون يسمح لحكومة انقرة بنشر وحدات من القوات المسلحة التركية فى أراضى دولة قطر، التى من المتوقع أن تحتضن قاعدة عسكرية تركية بموجب اتفاق أبرمه البلدان عام 2014.