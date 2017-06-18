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عمرو أديب: السعودية لو قررت تصدير الغاز لاختفت الدوحة من الخريطة
عمرو اديب

عمرو أديب: السعودية لو قررت تصدير الغاز لاختفت الدوحة من الخريطة

2017-06-18 01:21:04
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هاجم الإعلامي عمرو أديب التحركات القطرية والمحاولات المستميتة لتحسين صورة قطر في حين أن الخليج فضح حقيقتها بعد طول انتظار.

وقال عمرو ببرنامج «كل يوم» على قناة «أون لايف»، إن دول الخليج صبرت صبرا طويلا على قطر رغم معرفتها بكل ما تقوم به قطر ونظامها من مؤامرات تجاه كافة الدول العربية.

ولفت أديب إلى أن قطر موهومة بأنها المصدر الأول للغاز الطبيعي في العالم، ولكن في الحقيقة لو أن السعودية قررت تصدير الغاز لأغلقت الدوحة آبارها ولاختفت من الخريطة.

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