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19 قتيلا و20 جريحا فى حريق غابات بالبرتغال
حرائق الغابات فى تشيلى

19 قتيلا و20 جريحا فى حريق غابات بالبرتغال

2017-06-18 01:27:22
وكالات

نشب حريق، مساء السبت، فى غابات البرتغال، أسفر عن سقوط19 قتيلا وإصابة 20 آخرين على الأقل، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس” فى نبأ عاجل.

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