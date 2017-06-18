19 قتيلا و20 جريحا فى حريق غابات بالبرتغال2017-06-18 01:27:22
نشب حريق، مساء السبت، فى غابات البرتغال، أسفر عن سقوط19 قتيلا وإصابة 20 آخرين على الأقل، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس” فى نبأ عاجل.
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خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
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وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
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موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
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"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
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إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
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سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
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أجندة محيط الإخبارية ليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017
القاهرة.. تستأنف محكمة جنح مستأنف المعادي غدا على حكم حبس 32 عاملا من عمال الأمن الإداري بأسمنت طرة 3 سنوات مع الشغل و3 سنوات مراقبة . القاهرة.. تبدأ هيئة السكة الحديد، ...Sat, 17 Jun 2017 14:47:06 GMT
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قراءة في الأزمة الخليجية وانعكاساتها
أعلنت أربع دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن بالإضافة إلى مصر في 5 يونيو قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب “تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم ...Sat, 17 Jun 2017 22:59:30 GMT
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قرقاش: ثقة الإمارات ومصر والسعودية والبحرين بدولة قطر «صفر»
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن ثقة الإمارات وحلفائها بدولة قطر “صفر”، داعيا إلى وضع آليات لمراقبة أنشطة الدوحة الداعمة للإرهاب، حسب ما ...Sat, 17 Jun 2017 10:13:32 GMT