تحول إفطار القبائل العربية وحزب المؤتمر إلى مظاهرة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد الثقة في كل قراراته.

وأشاد المشاركون فى المؤتمر والذين تجاوز عددهم اكثر من 5000 شخصية قبلية وسياسية وحزبية بموقف الرئيس السيسي فى مواجهة الإرهاب وإصراره على محاربته والتصدى لمموليه وداعميه، وأكدوا أنهم يثقون فى كل قرار يتخذه للحفاظ على إستقرار الوطن والعبور إلى بر الأمان بالشعب المصري فى الأزمة الحالية.

كان رئيس حزب المؤتمر ورئيس المجلس القومى للقبائل المصرية والعربية الربان عمر المختار صميدة ، قد دعا قيادات الحزب وشيوخ القبائل العربية والمصرية ، وعدد من النواب والشخصيات السياسية وقيادات الجيش لإفطار جماعى بالصالحية الجديدة بالشرقية.

وجدد صميدة تمسك أبناء القبائل وحزب المؤتمر بمساندة الدوله المصرية حتى يتم تحقيق أهداف الشعب المصري فى القضاء على الإرهاب وتحقيق الإستقرار والنمو الإقتصادى ، كما أكد دعمه لكل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فى مواجهة داعمى الإرهاب ومموليه.

وقال اللواء أحمد زغلول وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، إن قبائل مصر جميعها يد واحدة وتقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية، مضيفًا أن البلاد عبرت مراحل صعبة عديدة وانجزت مشروعات خدمية ضخمة بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.