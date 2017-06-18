ضرب زلزال بقوة لا تقل عن 5.2 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل تركيا، بعد 5 أيام فقط من زلزال قوي ضرب المنطقة ذاتها، وأسفر عن مقتل امرأة في جزيرة يونانية.

وسجلت الوكالة التركية للاستعداد للطوارئ شدة الزلزال بــ 5.3 درجات، بينما سجله مركز هيلمهولتز في بوتسدام بألمانيا ب 5.2 درجات على مقياس ريختر.

وعلى غرار زلزال يوم الإثنين، ضرب الزلزال الجديد بحر إيجه بين منطقة كارابورون التركية وجزيرة ليسبوس اليونانية.