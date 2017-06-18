قال أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشئون الخارجية، إن ثقة بلاده وحلفائها بدولة قطر “صفر”، داعيا إلى وضع آليات لمراقبة أنشطة الدوحة “الداعمة للإرهاب”.

ونقلت صحيفة “جارديان” البريطانية، السبت، عن قرقاش قوله “إن دول الإمارات والسعودية ومصر والبحرين لم تعد تثق في قطر، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية وتمويلها للمتطرفين واستضافتها للمتشددين ونكوصها كل التعهدات السابقة”. وتابع “نحن لا نثق بهم. ثقتنا بهم صفر، لذا نحن بحاجة إلى إنشاء نظام للمراقبة”.

وأوضح قرقاش أن الهدف من إيجاد هذا النظام هو ضمان عدم تمويل الدوحة لأنشطة التطرف وإيواء الإرهابيين وتقديم الدعم للجماعات المتشددة، حسب قوله.