 Moheet on google
الأحد 18 يونيو 2017 02:14 صباحاً
روابط سريعة
الإمارات تدعو إلى إنشاء نظام لمراقبة أنشطة قطر الداعمة للإرهاب
الدكتور أنور قرقاش

الإمارات تدعو إلى إنشاء نظام لمراقبة أنشطة قطر الداعمة للإرهاب

2017-06-18 00:59:00
متابعات

قال أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشئون الخارجية، إن ثقة بلاده وحلفائها بدولة قطر “صفر”، داعيا إلى وضع آليات لمراقبة أنشطة الدوحة “الداعمة للإرهاب”.

ونقلت صحيفة “جارديان” البريطانية، السبت، عن قرقاش قوله “إن دول الإمارات والسعودية ومصر والبحرين لم تعد تثق في قطر، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية وتمويلها للمتطرفين واستضافتها للمتشددين ونكوصها كل التعهدات السابقة”. وتابع “نحن لا نثق بهم. ثقتنا بهم صفر، لذا نحن بحاجة إلى إنشاء نظام للمراقبة”.

وأوضح قرقاش أن الهدف من إيجاد هذا النظام هو ضمان عدم تمويل الدوحة لأنشطة التطرف وإيواء الإرهابيين وتقديم الدعم للجماعات المتشددة، حسب قوله.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3