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شاهد.. هذه المحافظات بدأ منها المد الإخواني السلفي
فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الاسبق

شاهد.. هذه المحافظات بدأ منها المد الإخواني السلفي

2017-06-18 00:55:16
كتب - متابعات

أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن عام 2003 شهد بداية الغزو الإخواني الإرهابي السلفي من دولتي قطر والكويت لمصر، وتم ملاحظة ذلك من الأجهزة الأمنية.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساءً” المذاع على شاشة دريم، إن انتشار المساجد التي تحمل أسماء قطريين، من تمويل جمعيات إخوانية وسلفية وإرهابية.
ولفت إلى أن معظم هذه المساجد عبارة عن مجمعات لكفالة اليتيم؛ لتجميع الأموال من المواطنين.

ورأى المقرحي أن تلك المساجد منتشرة في محافظات كفر الشيخ والبحيرة ومرسى مطروح والغربية، وتلك المحافظات بدأ فيها المد الإخواني السلفي.

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