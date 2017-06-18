أكد الفنان السورى محمد الاحمد، امير تنظيم داعش فى مسلسل غرابيب وسود ، أن تنظيم داعش منظمة إرهابية يتم معايشتها بصورة يومية فى بعض الدول العربية ، مشددا على أن من يهاجم المسلسل لا يفرق عن الداعشى بل يعد داعشيا فى الخفاء.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “10 مساء” على شاشة “دريم”، إنه يرى وجود معترضين وموافقين على العمل أمرا عاديا ، ومن حق الجميع إبداء رأيه ، مشيرا إلى أنه ليس لديه فخر ان يكون امير داعش إلا فى عمل درامى فقط.