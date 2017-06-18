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اليوم.. إعلان نتيجة تصحيح العينة العشوائية لامتحان الجغرافيا للثانوية العامة
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

اليوم.. إعلان نتيجة تصحيح العينة العشوائية لامتحان الجغرافيا للثانوية العامة

2017-06-18 00:46:27
كتب - متابعات

صرح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، بأنه سيتم اليوم الإعلان عن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة جغرافيا الثانوية العامة وذلك خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم.

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الجغرافيا يوم الخميس الماضي الموافق 15 يونيو 2017.

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