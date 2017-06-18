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الرئاسة البرازيلية: التهم الموجهة للرئيس ميشال تامر "محض أكاذيب"
ميشال تامر - البرازيل ‎

الرئاسة البرازيلية: التهم الموجهة للرئيس ميشال تامر "محض أكاذيب"

2017-06-18 01:09:02
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رفضت الرئاسة البرازيلية، التهم التي وجهها قطب الصناعات الغذائية جوسلي باتيستا، للرئيس البرازيلي ميشال تامر، بقيادة منظمة الإجرام الأكثر خطورة في البلاد.

ووصفت الرئاسة، طبقا لقناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة، هذه التصريحات التي جاءت في سياق مقابلة صحفية مع باتيستا بأنها “محض أكاذيب”، مؤكدة أن الرئيس سيقاضي باتيستا الاثنين المقبل.

وتشكل تصريحات باتيستا ضربة قاضية للرئيس البرازيلي بعدما دفعت المحكمة العليا إلى الموافقة على فتح تحقيق ضد الرئيس بتهمة غض النظر عن الفساد وعرقلة عمل القضاء.

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