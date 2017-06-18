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يحيى الفخراني: لا أملك حساب على تويتر
يحيى الفخراني

يحيى الفخراني: لا أملك حساب على تويتر

2017-06-18 00:36:41
كتب - متابعات

أكد الفنان يحيى الفخرانى، أنه لا صحة لامتلاكه لحساب على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، وأن ما نُشِرَ على أحد الحسابات يدعى أن الإعلامى عمرو أديب منعه من الدخول على الهواء مباشرة، لإبداء رأيه وموقفه من اتفاقية تعيين الحدود البحرية عار من الصحة، لافتاً إلى أنه لا يستخدم مواقع التواصل، وأنه اتصل بالفنان نبيل الحلفاوى لإطلاعه على ذلك الأمر.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، على شاشة ON Live، إن هناك أشخاص كثر يثق بهم، أكدوا سعودية الجزيرتين، مثل زوجته لميس جابر التى بحثت كثيرًا فى ذلك الأمر، وهناك آراء لأشخاص يهمونه، وعلى علاقة طيبة بهم، منهم القانونى رجائى عطية، والمفكر السياسى مصطفى الفقى.

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