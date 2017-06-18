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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب جزيرة ليسبوس اليونانية
مقياس ريختر - زلزال

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب جزيرة ليسبوس اليونانية

2017-06-18 00:37:03
أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة بمقياس ريختر ، مساء اليوم ، جنوب جزيرة ليسبوس اليونانية قرب الحدود التركية .

وذكرت شبكة “ايه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية ، أن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات أسفل البحر المتوسط ، وأسفر أيضا عن وقوع 3 توابع متتالية ، قوتها أقل من الزلزال الرئيسي .

ولم تتوافر - حتى الآن - أية تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى نتيجة لهذا الزلزال .

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