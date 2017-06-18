حساسين معنفًا وزيرة التضامن: "عندك حبة كِبر.. ربنا ما يحرمك منهم"2017-06-18 00:14:27
شن الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي لعدم الاستجابة لشكاوى المواطنين البسطاء، وكذلك عدم التواصل مع الإعلام ، قائلًا :” إحنا مش شغالين في عزبة، ولا الناس الغلابة دي المفروض يموتوا بقى”.
وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة”، أن وزيرة التضامن تعمل عند الشعب المصري، وتأخذ راتبها منه، قائلًا :” الناس الغلابة هيا اللي خلتك وزيرة، إنما إنتي عندك حبة كِبر .. ربنا ما يحرمك منهم”.
وتابع :” الوزيرة تتعامل بكبر مع الناس البسطاء والمحتاجين ، وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات ، لية يعني”.
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
-
أجندة محيط الإخبارية ليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017
القاهرة.. تستأنف محكمة جنح مستأنف المعادي غدا على حكم حبس 32 عاملا من عمال الأمن الإداري بأسمنت طرة 3 سنوات مع الشغل و3 سنوات مراقبة . القاهرة.. تبدأ هيئة السكة الحديد، ...Sat, 17 Jun 2017 14:47:06 GMT
-
مسئول إماراتي يطالب الدول الغربية بوضع قطر تحت المراقبة الدولية
قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور محمد قرقاش، اليوم السبت، إن ثقة الإمارات وحلفائها في دولة قطر أصبحت منعدمة، ودعا دول الغرب إلى خلق نظام مراقبة ...Sat, 17 Jun 2017 11:49:59 GMT
-
الاتحاد الأفريقي قلق من عودة التوتر العسكري بين اريتريا وجيبوتي
أعرب الاتحاد الأفريقي السبت عن قلقه من التوتر الناجم عن عودة الخلاف على أراض بين جيبوتي واريتريا بعد انسحاب جنود من قطر كانوا منتشرين في القطاع المتنازع عليه بين ...Sat, 17 Jun 2017 21:17:29 GMT