حساسين معنفًا وزيرة التضامن: "عندك حبة كِبر.. ربنا ما يحرمك منهم"

شن الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي لعدم الاستجابة لشكاوى المواطنين البسطاء، وكذلك عدم التواصل مع الإعلام ، قائلًا :” إحنا مش شغالين في عزبة، ولا الناس الغلابة دي المفروض يموتوا بقى”.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة”، أن وزيرة التضامن تعمل عند الشعب المصري، وتأخذ راتبها منه، قائلًا :” الناس الغلابة هيا اللي خلتك وزيرة، إنما إنتي عندك حبة كِبر .. ربنا ما يحرمك منهم”.

وتابع :” الوزيرة تتعامل بكبر مع الناس البسطاء والمحتاجين ، وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات ، لية يعني”.