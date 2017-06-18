 Moheet on google
الأحد 18 يونيو 2017 12:31 صباحاً
روابط سريعة
حساسين معنفًا وزيرة التضامن: "عندك حبة كِبر.. ربنا ما يحرمك منهم"
غادة والي

حساسين معنفًا وزيرة التضامن: "عندك حبة كِبر.. ربنا ما يحرمك منهم"

2017-06-18 00:14:27
كتب - متابعات

شن الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي لعدم الاستجابة لشكاوى المواطنين البسطاء، وكذلك عدم التواصل مع الإعلام ، قائلًا :” إحنا مش شغالين في عزبة،  ولا الناس الغلابة دي المفروض يموتوا بقى”.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة”، أن وزيرة التضامن تعمل عند الشعب المصري، وتأخذ راتبها منه، قائلًا :” الناس الغلابة هيا اللي خلتك وزيرة، إنما إنتي عندك حبة كِبر .. ربنا ما يحرمك منهم”.

وتابع :” الوزيرة تتعامل بكبر مع الناس البسطاء والمحتاجين ، وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات ، لية يعني”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3