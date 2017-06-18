تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك اليوم السبت، صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا مع مدرس العام بأمريكا، الشاذ جنسيا، حسب ما ذكرت صحيفة “الإندبنديندت” البريطانية.

وكان نيكوس جيانوبولوس، الذي يدرس في مدرسة “بيكون تشارتر” الثانوية للفنون قد دعي، إلى البيت الأبيض للاحتفال به كأحسن مدرس في العام الجاري.

وقام جيانوبولوس بنشر الصورة علي “فيسبوك”، وكتب أعلى الصورة أن “مدرس رود إيلاند لعام 2017 يلتقي الرئيس الـ45 للولايات المتحدة”، وأرفق بالصورة عدد من الرموز التعبيرية لقوس قزح.

ونالت الصورة إعجاب 13 ألف مستخدم، وتم نشرها ما يقرب من 4000 مرة.

وتأتي صورة جيانوبولوس في الوقت الذي تواصل فيه إدارة ترامب صعوبة في التعامل مع القضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الشذوذ الجنسي، خاصة أن إدراة الرئيس الأمريكي تجد نفسها تحت رقابة مكثفة خلال تعاملها مع مثل تلك القضايا.

وكان ترامب ينوي في فبراير الماضي، توقيع أمر تنفيذي يلغي القانون الذي صدر في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الشذوذ الجنسي، ولكنه تراجع عن ذلك.