كشف طارق العامري، المحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة مجلة هنا البحرين، عن حقيقة واقعة التسيربات التي تشمل تحريض النظام القطري على قلب نظام الحكم في البحرين، مؤكدا أن تلك الواقعة تكشف وجه قطر الحقيقي.

وأكد “العامري”، أن قطر تسعى لفرض سيطرتها على المنطقة العربية وتنحية دور كل من مصر والسعودية كأكبر دولتين فى المنطقة العربية، من خلال دعم الفصائل المسلحة، خاصة: (الحوثيين فى اليمن وحزب الله بلبنان والإخوان فى مصر).

جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية فى برنامج “ستوديو البلد” المذاع على قناة “صدي البلد”، مساء اليوم السبت.

وأوضح ” العامري”، أن حسن سلطان المشارك فى التسريبات المنشورة أحد الكوادر الإرهابية بالبحرين والذي تآمر مع إيران من أجل قلب نظام الحكم بالبحرين.

وعلق “العامري” أن التسريبات التي قامت بنشرها قناة البحرين التي تشتمل على تحريض قطري لقلب نظام الحكم بالبحرين وزعزعة الأمن والإستقرار بالبحرين، تسببت فى صدمة

للشعب البحريني وشعوره بطعنة.