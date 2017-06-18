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ارتفاع إصابات تسمم جنود أتراك إثر تناولهم وجبة الإفطار إلي أكثر من 500 جندي
جنود اتراك

ارتفاع إصابات تسمم جنود أتراك إثر تناولهم وجبة الإفطار إلي أكثر من 500 جندي

2017-06-18 00:13:11
متابعات

ارتفعت إصابات تسمم جنود أتراك اليوم إثر تناولهم وجبة الإفطار في قاعدة عسكرية بمدينة مانيسا إلي أكثر من 500 جندي.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) بالعربية مساء اليوم نقلا عن وسائل إعلام تركية.

وكان والي مدينة مانيسا قد قال ـ في وقت سابق ـ إنه جرى نقل 200 جندي تركي في قاعدة عسكرية بمانيسا إلى المستشفى بعد تناولهم وجبة الإفطار التي أصيبوا على إثرها بتسمم ، فيما لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الحادث ولا عن الحالة الصحية للجنود.

وتقع مدينة مانيسا ، وهي عاصمة محافظة مانيسا ، في غرب تركيا ويبلغ تعداد سكانها حوالي 215 ألف نسمة.

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