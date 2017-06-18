قال محمود زايد، عضو مجلس النواب، إن الدولة لن ترفع الدعم عن رغيف العيش كما نشرته بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، موضحًا أن دعم رغيف العيش خط أحمر، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضاعف الدعم في رمضان.

وأضاف زايد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، أن الدولة ستقوم بزيادة الدعم للطبقة المتوسطة والفقيرة خلال أسبوع القادم بنسبة 100% حتى لا تتأثر الطبقة البسيطة من تعويم الجنية وارتفاع الأسعار.

وتابع :” الدولة كلها شغالة لراحة الطبقة الفقيرة ، والأسعار نزلت والناس كلها حست بكده، واللي يقول غير كده يبقى طابور خامس وإخوان”.