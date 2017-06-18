 Moheet on google
الأحد 18 يونيو 2017 12:44 صباحاً
روابط سريعة
برلماني: "الأسعار نزلت والناس حست بكده.. واللي يقول غير كده إخواني"
فقر غلاء مواطن

برلماني: "الأسعار نزلت والناس حست بكده.. واللي يقول غير كده إخواني"

2017-06-18 00:13:10
كتب - متابعات

قال محمود زايد،  عضو مجلس النواب، إن الدولة لن ترفع الدعم عن رغيف العيش كما نشرته بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، موضحًا أن دعم رغيف العيش خط أحمر، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضاعف الدعم في رمضان.

وأضاف زايد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، أن الدولة ستقوم بزيادة الدعم للطبقة المتوسطة والفقيرة خلال أسبوع القادم بنسبة 100% حتى لا تتأثر الطبقة البسيطة من تعويم الجنية وارتفاع الأسعار.

وتابع :” الدولة كلها شغالة لراحة الطبقة الفقيرة ، والأسعار نزلت والناس كلها حست بكده، واللي يقول غير كده يبقى طابور خامس وإخوان”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3