قال خالد المجرشي الكاتب الصحفي السعودي، إن الإدارة القطرية تحاول أن تظهر للمجتمع الدولي أنها تتعرض إلى الظلم نتيجة لقيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وأكد “المجرشي” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد فى برنامج ” رأي عام ” المذاع على قناة ” تن ” ، أن تحرك دول الخليج لتقديم وثائق تؤكد دعم قطر للإرهاب، نتيجة لرغبة قطر للخروج من نسيج الخليج العربي والاتجاه لتركيا وإيران اللتين يدعمان الفكر الإرهابى والتطرف.

وأوضح ” المجرشي “، أن تورط قطر فى محاولة اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز، أدى إلى انتشار حالة من الغضب الشديد والرغبة فى الثأر من الحكومة القطرية من قبل العالم الإسلامي والعربي.

وأشار ” المجرشي ” ، إلى المزيد من الفضائح القطرية التي تؤكد دعمها للإرهاب والتطرف فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين اتفقوا على تقديم قائمة شكاوى ضد قطر تبين دعمها للإرهاب وتدخلها فى شؤون الدول العربية، مبينا أن تلك التطورات والإجراءات المتخذة، نتيجة عدم ظهور نية قطرية بتغيير سياساتها الداعمة للإرهاب.