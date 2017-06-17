صرح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بأنه سيتم تسليم ترددات الجيل الرابع للمحمول لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري (المصرية للاتصالات -أورانج - فودافون -اتصالات) خلال الأسبوع المقبل ، وذلك بعدما تم إخلاؤها من قبل الجهات المسئولة.

وأضاف الوزير ـ في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن كل شركة ستتسلم حصتها من الترددات المتفق عليها وفقا للتراخيص التي وقعتها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأشار إلى أن طلب من الجهات المسئولة توفير ترددات جديدة للجيل الرابع للمحمول ، حيث أن ذلك من شأنه تحسين جودة الخدمات في إطار من المنافسة بين الشركات ، ولفت إلى أن الشركات سيتاح لها فترة شهرين لإجراء التجارب وإعادة تنظيم وتجميع الترددات السابقة.

وأكد ياسر القاضي ، أنه بمجرد حصول الشركات على الترددات ستتحسن جودة خدمات المحمول والإنترنت.

وكانت شركات المحمول قد وقعت العام الماضي مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول، على أن يتم دفع 50% من قيمة التراخيص المتفق عليها بالدولار والباقي بالجنيه المصري.