 Moheet on google
الأحد 18 يونيو 2017 12:39 صباحاً
روابط سريعة
داعية: لا مانع من أن تدعو الفتاة في صلاتها بالزواج ممن تحب
الدكتور اسلام النواوي

داعية: لا مانع من أن تدعو الفتاة في صلاتها بالزواج ممن تحب

2017-06-17 23:51:05
كتب - متابعات

أكد الشيخ إسلام النواوى، الداعية الإسلامى أنه لا حرج شرعا فى أن تصلى الفتاة وتدعو الله تعالى فى صلاتها أن يرزقها بالزواج بمن تحب.

وقال في حواره على شاشة “دريم”، ردا على فتاة تسأل “أنا أصلى وأقوم الليل وأدعو الله فى صلاتى بدعاء معين وهو أن يرزقنى الله الزواج بشخص معين فما الحكم؟ أنه ليس عيبا على الفتاة أن تدعو الله بمن تحبه، مضيفا أن السيدة خديجة كانت تحب رسول الله وأرسلت جاريتها لتخبره بذلك ثم تقدم لها النبى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3