داعية: لا مانع من أن تدعو الفتاة في صلاتها بالزواج ممن تحب

أكد الشيخ إسلام النواوى، الداعية الإسلامى أنه لا حرج شرعا فى أن تصلى الفتاة وتدعو الله تعالى فى صلاتها أن يرزقها بالزواج بمن تحب.

وقال في حواره على شاشة “دريم”، ردا على فتاة تسأل “أنا أصلى وأقوم الليل وأدعو الله فى صلاتى بدعاء معين وهو أن يرزقنى الله الزواج بشخص معين فما الحكم؟ أنه ليس عيبا على الفتاة أن تدعو الله بمن تحبه، مضيفا أن السيدة خديجة كانت تحب رسول الله وأرسلت جاريتها لتخبره بذلك ثم تقدم لها النبى.