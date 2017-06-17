نتنياهو يعلن "باب العامود" بالقدس منطقة عسكرية2017-06-17 23:48:45
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، عن أن باب العمود، أحد أهم أبواب القدس القديمة المؤدية للمسجد الأقصى، منطقة عسكرية مغلقة يحظر التنقل أو الاقتراب منها أو فتح المحال التجارية المتاخمة لها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو أوعز إلى قيادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية خلال الاجتماع الطارئ، الذي عُقد عقب تنفيذ ثلاثة شبان من قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله عملية إطلاق نار وطعن في القدس المحتلة أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية، بتشديد الحراسة الأمنية في القدس، وخاصة منطقة باب العمود، بحيث يمنع دخولها إلا بعد تفتيش دقيق.
يأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات مشددة، أقرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ردا على عمليتي طعن وإطلاق نار، نفذها 4 فلسطينيين قرب باب العامود، أمس الجمعة، واستشهد على إثرها 3 منهم، بالإضافة إلى وفاة مجندة إسرائيلية.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن نتنياهو أوعز أيضا، بزيادة عدد قوات الاحتلال في مدينة القدس ‘تحسبا لأي هجمات أخرى’، حيث تشهد المدينة المحتلة توترا شديدا، بعد تنفيذ العمليتين مساء أمس الجمعة، إذ حولت قوات الاحتلال القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية.
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