قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم بدء تسليم ترددات الجيل الرابع للاتصالات للمشغلين الأربعة خلال الأسبوع القادم.

وأوضح القاضي فى تصريحات صحفية، أن ترددات الجيل الرابع للمحمول أصبحت متوفرة وتسليمها للشركات مرهون بجاهزية الشركات، أما الوزارة فهى مستعدة لتسليم الترددات وفقا لشروط الترخيص.

وأكد القاضي أن السوق المصري سيشهد خلال الفترة المقبلة منافسة قوية بين شركات المحمول الأربعة.

وقد وقعت المصرية للاتصالات ثانى اتفاقيات التجوال مع اتصالات مصر يوم الخميس قبل الماضى، وقد سددت شركات الاتصالات الأربع، المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات، كامل قيمة تراخيص الجيل الرابع نهاية العام الماضى، والبالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات.

يذكر أن إجمالى ترددات الجيل الرابع التى حصلت عليها شركات الاتصالات الأربع بلغ 40 ميجاهرتز، مقسمة بواقع 15 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، و10 ميجاهرتز لأورنج، ومثلها لاتصالات، و5 ميجا لفودافون.