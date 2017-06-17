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محمد فهمي يفضح الجزيرة من واشطن في مؤتمر صحفي عالمي
الصحفي محمد فهمي

محمد فهمي يفضح الجزيرة من واشطن في مؤتمر صحفي عالمي

2017-06-17 23:45:59
كتب - متابعات

يستعد الصحفى محمد فهمى لعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل فى العاصمة الأمريكية واشنطن الساعة العاشرة صباحا، بتوقيت واشنطن، لتوضيح ملابسات القضية الخاصة به والمعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت” وتوريط قناة الجزيرة القطرية له فيها.

وهي خطوة جديدة تكشف كذب وتدليس قناة الجزيرة القطرية، والعهر الإعلامى الذي تمارسه لزرع الفتنة فى المنطقة العربية، حيث يفضح فهمى خلال المؤتمر، تزييف قناة الجزيرة القطرية للحقائق باستمرار، ومحاولاتها تخريب الدول العربية والتدخل فى شئونها بهدف إثارة الفوضى بداخلها، كما سيكشف حقيقة دعم الجزيرة للجماعات الإرهابية ومحاولة إشعال الأوضاع داخل الدول العربية وإسقاط جيوشها.

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