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مصرع وإصابة 5 في إطلاق نار داخل ملهى ليلي بأمريكا
الشرطة الامريكية

مصرع وإصابة 5 في إطلاق نار داخل ملهى ليلي بأمريكا

2017-06-17 23:41:58
أ ش أ

لقى شخص مصرعه وجرح 4 آخرون إثر إطلاق النار داخل أحد الملاهي الليلة بولاية أوهايو الأمريكية .

وذكرت قناة “سي بي إس” الإخبارية الأمريكية أن اثنين من المصابين في حالة حرجة نتيجة لإطلاق الرصاص الذي وقع في الطرف الجنوبي من مدينة كولومبوس .

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الشرطة المحلية تعتقد بأن هناك أكثر من شخص قاموا بإطلاق الرصاص في الحادث الذي لم يتم التوصل إلى دوافعه حتى الآن.

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