كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، بإعداد التقرير نصف السنوي عن أداء الحكومة، لتقديمه لمجلس النواب.

وقالت مصادر حكومية أن التقرير يشترك فيه مجموعة كبيرة من الوزارات، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تتلقى من كل وزارة انجازاتها في تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية.

وكانت الحكومة سلمت تقريرها نصف السنوي الأول في مارس الماضي، وتم استعراض ما تم تنفيذه في مجلس النواب بمعرفة كافة الوزراء ورئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.