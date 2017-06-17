طالب مفتي دولة هونج كونج الشيخ محمد أرشد، قطر بكف الأذى عن شيوخ المملكة العربية السعودية، مؤكدا: “جعلهم الله ورثة أنبيائه”.

وقال “أرشد”، خلال تصريحات إعلامية أذاعتها فضائية “السعودية”، السبت: إن التطاول على هيئة كبار العلماء في المملكة سابقة غير مسئولة من قبل الإعلام القطري دون مراعاة لحجم المخاطر المترتبة على هذا العمل.