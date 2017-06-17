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خالد رفعت: لدينا أدلة على تورط قطر في محاولة اغتيال "مبارك" في أثيوبيا
الدكتور خالد رفعت

خالد رفعت: لدينا أدلة على تورط قطر في محاولة اغتيال "مبارك" في أثيوبيا

2017-06-17 23:30:39
كتب - متابعات

قال رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور خالد رفعت، إن هناك أدلة أمريكية تكشف تورط قطر في محاولة إغتيال الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في أديس أبابا في عام 1995، مشيرا إلى أن الكشف جاء في معرض اعترافات أنعام أرناءوط المسئول عن إحدى الجمعيات التي كانت تتلقى أموالا من الدوحة وتقوم بتمويل الجماعات الإرهابية في عام 2001.
وأضاف رفعت خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن ارناءوط كان يعتبر بمثابة الظل لزعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، لافتا إلى أن التمويل القطري كان وراء محاولة إغتيال مبارك في أثيوبيا بالتنسيق مع نظام الرئيس السوداني السابق حسن الترابي، مؤكدا وجود أدلة على تورط الدوحة في تمويل تلك المحاولة.
وأوضح رفعت أن ستقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بعد أن طالبه من خلال حسابه على صفحته على موقع “الفيس بوك” للتحقيق في الأمر، مؤكدا أن ما ننتظره الأن هو التحرك، خاصة بعد التسريبات التي كشف عن تآمر قطر على مصر وليبيا والسعودية والبحرين وعلى العديد من الدول العربية، واصفا الدويلة بأنها خنجر في ظهر الأمة العربية وأنها تسعى للخراب.

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