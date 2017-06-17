أكد هيثم الحريري، عضو تكتل 25 - 30 بمجلس النواب، أنه سيتقدم باستقالته من مجلس النواب حال تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميًا بـ” تيران وصنافير”.

وقال الحريري، خلال بيان له اليوم السبت، أن هناك جولة أخيرة أمام التكتل، وهي تأجيل تصديق الرئيس السيسي على هذه الاتفاقية، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية المنتظر.