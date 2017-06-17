هدى زكريا: "الأعلى للإعلام" يضم مجموعة منتقاه بدقة وتوجهاتها وطنية2017-06-17 23:20:20
قالت عضوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتورة هدى زكريا، إن المجلس جاء استجابة للاحتياج الثقافي والاجتماعي بعد أن أُستبيحت أذان وأعين المشاهدين، مؤكدة أنه آن الآوان لإعادة تثقيف الجمهور والعودة لنسق القيمي.
وأضافت زكريا خلال لقاء لها ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك جرائم كبرى لا يعاقب عليها القانون وهي الجرائم الإعلامية، مشيرة إلى أن المجلس يريد إشاعة المناخ الملائم أكثر من اتخاذ القرارات، خاصة أن القرارات لن تكون فاعلة ما لم يكن لها جمهور، ورأى أن المشاهد يدفع فاتورة أكثر من 40 عام من العبث.
وأوضحت زكريا أن المجلس يجتمع بشكل شبه يومي، وأنها تقدمت بمقترح لإنشاء قسم للأبحاث لساعد المجلس في اتخاذ قراراته، مؤكدة أن المجلس يتشكل من مجموعة منتقاه بدقة ووتوجهاتها وطنية، ويتم مناقشة القرارات بدقة، معربة عن تفاؤلها بالأوار التي سيقوم بها المجلس رغم الصعاب التي وصفتها بأنها مثل الدخول لـ”أرض الألغام” نظرا للدخول في مواجهة مع مصالح شركات كبرى.
وتابعت زكريا أن المجلس سيفصل في نسب المشاهدة واعتماده في بيان موثق ليشيع مناخ إلتزامي، لافتة إلى أن المجلس سيجتمع يوم الإثنين مع غرفة صناعة الإعلاة وشركة ابسوس للنظر في الشكاوي المقدمة حول تقرير عن نسب المشاهدة، مستطردة أن المجلس سيؤشر هذه القياسات.
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