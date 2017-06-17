أصيب 200 جندي تركي في قاعدة عسكرية بمدينة “مانيسا” بتسمم، إثر تناولهم وجبة إفطار فاسدة، اليوم السبت.

وقالت فضائية “سكاي نيوز عربية”، التي أوردت الخبر، إنه تم نقل 200 جندي تركي في قاعدة عسكرية “بمانيسا” إلى المستشفى بعد تناولهم وجبة الإفطار التي أصيبوا على إثرها بتسمم.

لكن وسائل إعلام تركية لم تورد أخبار حول الحادثة حتى لحظة نشر هذا الخبر، ولم تصدر جهات رسمية تركية تعقيب حول ذلك.