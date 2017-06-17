أعرب الاتحاد الأفريقي السبت عن قلقه من التوتر الناجم عن عودة الخلاف على أراض بين جيبوتي واريتريا بعد انسحاب جنود من قطر كانوا منتشرين في القطاع المتنازع عليه بين البلدين الجارين.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان الى “الهدوء وضبط النفس” بعدما اتهمت جيبوتي اريتريا باستغلال فرصة انسحاب الكتيبة القطرية لاحتلال جزء من أراض حدودية يتنازع عليها البلدان.

ويجري مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الاثنين في نيويورك مشاورات تتناول الخلاف بين جيبوتي واريتريا، وفق ما افاد دبلوماسيون السبت. وطلبت اثيوبيا العضو غير الدائم في المجلس عقد هذا الاجتماع المغلق.

وأعلنت الدوحة الأربعاء أنها سحبت جنودها من قوات حفظ السلام من المنطقة الحدودية بين جيبوتي واريتريا بعد سنوات من بدء الدوحة لعب دور الوسيط بين الدولتين الأفريقيتين.

وجاء قرار سحب الجنود في وقت تشهد منطقة الخليج أزمة دبلوماسية كبرى بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين من جهة ثانية. وقطعت الدول الثلاث علاقاتها مع قطر الأسبوع الماضي واتخذت إجراءات عقابية بحقها على خلفية اتهامها بتمويل تنظيمات إرهابية وإيواء عناصرها على أراضيها، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقيم اريتريا وجيبوتي علاقات جيدة مع السعودية والامارات وانحازتا لموقفهما في هذه الأزمة.

واتهم وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف الخميس أسمرة “بنشر قواتها” في منطقة الدميرة المتنازع عليها بين البلدين على البحر الأحمر.

وقال الوزير الجيبوتي في مؤتمر صحفي ان “جيبوتي بلد مسالم ونعطي الأولوية للحلول الدبلوماسية”. لكنه أضاف “اذا واصلت اريتريا السعي إلى حلول عسكرية فان جيبوتي جاهزة لهذا الاحتمال”.

وفي بيان السبت، لم ترد اريتريا في شكل مباشر على هذه الاتهامات موضحة أنها لا ترد على “معلومات تستند إلى تكهنات انتشرت في الأيام الأخيرة”.

وقالت وزارة الإعلام في أسمرة إن “الحكومة الاريترية ستعلن رأيها حين تحصل على معلومات كاملة حول مجمل هذه القضية”.

ويقيم البلدان علاقات مختلفة جدا مع القوى الخارجية. فجيبوتي تضم قاعدتين عسكريتين أميركية وفرنسية وتبني الصين قاعدة فيها ايضا، في حين تتواجد قوات إسرائيل وقاعدة إماراتية في اريتريا.

ويستخدم مرفأ جيبوتي لصادرات وواردات أثيوبيا العدوة لكبرى لاريتريا في المنطقة.

وقال الاتحاد الأفريقي السبت ان مفوضيته “وبتشاور وثيق مع السلطات الجيبوتية والاريترية بدأت بنشر بعثة على الحدود الاريترية الجيبوتية لتقصي الوقائع”.

وأضاف ان “رئيس المفوضية يضع نفسه بتصرف جيبوتي واريتريا لمساعدتهما على تطبيع العلاقات بينهما وتشجيع علاقات حسن الجوار”.

وتوترت العلاقات بين جيبوتي واريتريا في القرن الأفريقي بعد توغل في ابريل 2008 للقوات الاريترية الى رأس الدميرة الموقع الاستراتيجي الذي يشرف على مدخل البحر الأحمر في شمال عاصمة جيبوتي. وتواجه البلدان مرتين في 1996 و1999 في إطار الخلاف حول هذه المنطقة.

ووقعت جيبوتي واريتريا في يونيو 2010 اتفاقا برعاية قطر لتسوية النزاع على الأراضي عبر التفاوض. وأرسل جنود قطريون الى المناطق المتنازع عليها بانتظار اتفاق نهائي بين جيبوتي وأسمرة.