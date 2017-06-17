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الولايات المتحدة تعلن مساندتها للهدنة المعلنة في مدينة درعا السورية
قوات الجيش السورى فى درعا ـ سوريا

الولايات المتحدة تعلن مساندتها للهدنة المعلنة في مدينة درعا السورية

2017-06-17 22:59:55
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مساندتها للهدنة التي أعلنها الجيش السوري في مدينة درعا جنوب سوريا لمدة 48 ساعة.

وذكر راديو (صوت أمريكا) ـ في نشرته مساء اليوم باللغة الإنجليزية ـ أن هيثرناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أكدت ـ في تعليق على هذه الهدنة ـ أن واشنطن سوف تحكم على المبادرة السورية من خلال نتائجها وليس من خلال الأقوال.

وطالبت المتحدثة قوات المعارضة السورية باتخاذ خطوة مماثلة من أجل إتاحة الفرصة لإستمرار وقف إطلاق النار على أمل تمديده لفترات أطول والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول الى المحتاجين اليها.

وكان الجيش السورى قد أعلن في وقت سابق عن تطبيق هدنة لمدة 48 ساعة في مدينة درعا الواقعة في الجنوب السوري ، وذلك بغرض دعم جهود المصالحة ، على أن يبدأ تطبيق تلك الهدنة إعتبارا من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي بسوريا.

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