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إريتريا: قطر لم تقدم تفسيرًا لسحب قواتها من حدودنا مع جيبوتي
قوات قطرية

إريتريا: قطر لم تقدم تفسيرًا لسحب قواتها من حدودنا مع جيبوتي

2017-06-17 22:57:06
محيط: أ. ش. أ

أعلنت حكومة إريتريا اليوم السبت  أن قطر لم تقدم تفسيرا لقرارها المتسرع بسحب قواتها من منطقة الحدود المتنازع عليها بين إريتريا وجيبوتي.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن وزارة الإعلام الإريترية أصدرت بيانا بهذا الصدد أكدت فيه أن حكومة قطر سحبت قواتها البالغ عددها 450 فردا بشكل متعجل من منطقة الحدود المتنازع عليها مع جيبوتي دون تقديم أي تفسير لتلك الخطوة التي حدثت وسط أجواء مضطربة.

وكانت جيبوتي قد اتهمت القوات الإريترية بالمسارعة باحتلال منطقة (دوميريا) الجبلية المتنازع عليها بين الدولتين ، وذلك فور انسحاب القوات القطرية منها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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