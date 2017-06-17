أعلن المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية حالة الطواريء استعدادا لعيد الفطر المبارك وإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات.

وأكد شوشة ، في تصريح اليوم ، أنه يشرف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية ، والتأكد من تقديم كافة التسهلات لجمهور المسافرين من الركاب.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد إن الهيئة نجحت هذا العام فى إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء ، لافتا إلى أن الهيئة سوف تبدأ إعتبارا من غد الأحد بتشغيل قطارات إضافية من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وخاصة الوجه القبلي.

وأكد رئيس الهيئة وجود مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية يجري حجزها يوميا ومطروحة للجمهور للحجز عليها قبل تحرك هذه القطارات في نفس اليوم.

وأشار الى أنه تم الدفع بهذه القطارات بجانب جداول التشغيل اليومية وتشمل تشغيل 10 قطارات اضافية (6 قطارات مكيفة و4 قطارات غير مكيفة) ، بالاضافة الى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة والمميزة بحوالي 50 عربة اضافية في الفترة من 18 يونيو الى 4 يوليو 2017 ، خلال أجازة عيد الفطر المبارك ، باجمالي 33.455 مقعد إضافي لإستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء أجازة العيد مع أهاليهم.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ، منها منع بيع أكثر 4 تذاكر لأى شخص ، وبيعها بموجب بطاقة الرقم القومي ، مع تخصيص 70 % من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة مصر برمسيس ، والجيزة فقط ، خلال فترة العيد الفطر ، وذلك لأن غالبية المسافرين إلى الوجه القبلى يتوجهون إلى محطة القاهرة للحجز ، مع التشديد على جهات التفتيش التابعة للهيئة بالتواجد أمام شبابيك الحجز.