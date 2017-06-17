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القبض على 32 عراقيا بتهمة الشروع في الهرب إلى إيطاليا
رومانيا

القبض على 32 عراقيا بتهمة الشروع في الهرب إلى إيطاليا

2017-06-17 22:46:00
محيط: أ. ش. أ

ألقت قوات الحدود الرومانية اليوم القبض على 32 عراقيا بتهمة محاولة دخول إيطاليا بشكل غير مشروع داخل شاحنة لنقل الأثاث.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن قائد الشاحنة الروماني الجنسية أبلغ قوات حرس الحدود أن الشاحنة في طريقها إلى إيطاليا ، حيث ضبطت هؤلاء العراقيين أثناء تفتيشها وهم 11 رجلا و6 سيدات فضلا عن 15 مراهقا.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن العراقيين - الذين تقدموا في وقت سابق بطلبات للحصول على حق اللجوء السياسي لرومانيا - أرجعوا وجودهم في أماكن سرية داخل الشاحنة إلى عدم حيازتهم لتأشيرات دخول لإيطاليا.

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