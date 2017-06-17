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الوزراء: هذه حقيقة تيران وصنافير
تيران وصنافير1

الوزراء: هذه حقيقة تيران وصنافير

2017-06-17 22:45:03
كتب - متابعات

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، صورة من بعض القرارات المتعلقة بملخص حقائق عن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتضمنت المستندات صورة مِن القرارالجمهوري الصادر عام 1990 فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بشأن خطوط الأساس التى تقاس منها المناطق البحرية لمصر، ومكبر يوضح نقاط الأساس المصرية، وكذلك نقاط الأساس السعودية، وملخص حقائق عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

تيران وصنافير

تيران وصنافير

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