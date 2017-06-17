أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني ، أهمية اتفاق الهدنة الذي أعلن عنه اليوم في الجنوب السوري لمدة 48 ساعة.

وقال المومني ، في تصريح اليوم السبت ، إن الأردن يدعم جميع الجهود والمبادرات التي تبذل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على كل الأراضي السورية.

وأعرب المومني عن أمله بالتزام كافة الأطراف لتنفيذ الاتفاق، مؤكدا أهمية وقف إطلاق النار للتخفيف على الاشقاء السوريين خاصة المحتاجين لوصول المساعدات الإنسانية.

وجدد المومني موقف الأردن الداعي إلى ضرورة العمل عبر مسار جنيف لايجاد حل سياسي للأزمة يقبله السوريون ويضمن وحدة سوريا وتماسكها ويحمي سيادتها.