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مقتل 5 أشخاص في هجوم على معسكر للجيش المالي
الجيش المالي

مقتل 5 أشخاص في هجوم على معسكر للجيش المالي

2017-06-17 22:22:19
متابعات

قتل 5 أشخاص وأصيب 8 أخرين ، في هجوم وقع اليوم /السبت/ على موقع تابع للجيش المالي في شمال البلاد.

ونقلت شبكة “أيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش المالي قوله :” إن الهجوم - الذي وقع في منطقة بينتا جونجو - أسفر عن مقتل 5 أشخاص وجرح 8 أخرين”.

ولم تعلن أية جهة - حتى الآن - مسئوليتها عن هذا الهجوم الذي تم تنفيذه على غرار هجمات مماثلة لعناصر جهادية نشطة في شمال مالي.

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