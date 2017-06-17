مقتل 5 أشخاص في هجوم على معسكر للجيش المالي

قتل 5 أشخاص وأصيب 8 أخرين ، في هجوم وقع اليوم /السبت/ على موقع تابع للجيش المالي في شمال البلاد.

ونقلت شبكة “أيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش المالي قوله :” إن الهجوم - الذي وقع في منطقة بينتا جونجو - أسفر عن مقتل 5 أشخاص وجرح 8 أخرين”.

ولم تعلن أية جهة - حتى الآن - مسئوليتها عن هذا الهجوم الذي تم تنفيذه على غرار هجمات مماثلة لعناصر جهادية نشطة في شمال مالي.