وزع شباب مسلمين فى الدنمارك ورود ضمن فعالية لتعريف المواطنين بالدين الإسلامى الصحيح، وذلك فى ميادين العاصمة كوبنهاجن.

وبينت الصور الفعالية التى نظمها الشباب المسلم، بالتعاون مع الجمعية الإسلامية فى الدنمارك لتعريف الجميع بأن الدين الاسلامى دين سلام ومحبة ولا يدعو للعنف والقتل، وأوضح أحد القائمين على تنظيم الفاعلية أنهم اختاروا شهر رمضان حتى يتسنى لهم شرح أهمية الشهر عند المسلمين.