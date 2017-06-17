أكد اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن النظام القطري يخشي من الانقلاب الداخلي، مشيرا إلى أن قطر لديها جيش قوي يحميها واستعارت 5 آلاف جندي تونسي فى عام 2012-2013، كما تقوم الأن باستعارة جنود من تركيا.

وقال في حواره ببرنامج “ستوديو البلد”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء السبت، إنه تم تعيين جنرال كبير فى الجيش التركي لقيادة الجيش القطري، وتم إعطائه الجنسية القطرية، مؤكدا أن دولة قطر ضعيفة وهشة واستخدمت كأداة لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد، وتقسيم المنطقة.

ولفت إلى أن قطر اخترقت الأمن القومي السوري بدعم عصابات، والنتيجة تدمير سوريا، كما تدخلت فى العراق من خلال دعم داعش وعناصر من القاعدة، فضلًا عن اختراقها ملف الأمن القومي اليمني بدعم الحوثيين، وأيضا تدخلت سلبًا فى الملف الليبي بدعم داعش.