وضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة بمولودتها الأولى «غزل» من زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك.

الترك شارك الفانز بصورة تجمعه بنجمة Arab Idol فور ولادتها، وكتب معلقاً عليها: «اللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمه اليوم الله رزقني بابنتي غزل لتزين حياتي وألف الحمدالله على سلامتك يا ام غزل وتتربى بعزنا يارب تقدرني واعيشها باحسن عيشه الف الحمدالله احلى سلفي».

فانز بطمة احتفلوا بولادتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنين لها ولمولودتها الصحة والسلامة، وطلبوا منها نشر صورة لـ«غزل».

في نفس الوقت، كشف محمد الترك أنه يعيش فرحتين، الأولى باستقبال مولودته الجديدة يوم 16 يونيو الجاري، والثانية، احتفاله بعيد ميلاد أصغر أبنائه 17 يونيو الجاري، حيث نشر لقطات تجمعه به، وهنأه بتعليق كتب فيه: «غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني بعيد ميلاده عساها مليون عام، فرحتي ما تنوصف اليوم يارب تجمعني بشوفتك يا أميري الصغير كاي كاي وحشتني موت وكل عام وانت بألف خير ١٧/٦ .. الفرحه فرحتين».

يُذكر أن دنيا بطمة تزوجت من محمد الترك عام 2013، وقد دخل الأخير في مشاكل عائلية مع أسرته بسبب هذا الزواج، حتى أنه خسر حضانة أطفاله «حلا، ومحمد، وعبدالله» الثلاث لصالح والدتهم.