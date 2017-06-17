نفى البنك المركزي المصري ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول دراسة السماح بتداول عملة “بيتكوين” داخل القطاع المصرفي لجمهورية مصر العربية.

وأكدت لبنى هلال - نائب المحافظ للاستقرار النقدي في بيان مساء اليوم السبت، أنه لم يصدر أية تصريحات عن مسئولي البنك المركزي المصري حول العملة الافتراضية “البيتكوين”.

من جانبه.. شدد جمال نجم نائب المحافظ للاستقرار المصرفي على أن النظام المصرفي في مصر يتعامل بالعملات الرسمية فقط ولا يتعامل بالعملات الافتراضية نهائيا.